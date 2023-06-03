После атаки со стороны Украины в белгородском селе Муроме повреждены школа и детский сад 3 июня 2023

Сегодня, 3 июня, под обстрелом ВСУ находится село Муром Шебекинского городского округа . Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- По предварительным данным, пострадавших нет. От прямого попадания снаряда загорелся ФАП, также повреждение есть в здании ДК, школы и детского сада.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 3 июня, двое жителей Белгородской области погибли и двое ранены после обстрела ВСУ. Тем временем, накануне, 2 июня, две женщины погибли во время обстрела белгородского поселка Маслова Пристань. Двое убиты и шестеро ранены при атаке на село Соболевку Валуйского городского округа. Также двое мужчин получили ранения при обстреле села Новой Таволжанки.