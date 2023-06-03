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НовостиПроисшествия3 июня 2023 19:35

Над Белгородом сработала система ПВО 3 июня 2023

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 3 июня, в небе над Белгородом сработала наша система ПВО. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- Последствия на земле уточняют оперативные службы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 3 июня, двое жителей Белгородской области погибли и двое ранены после обстрела ВСУ. Тем временем, накануне, 2 июня, две женщины погибли во время обстрела белгородского поселка Маслова Пристань. Двое убиты и шестеро ранены при атаке на село Соболевку Валуйского городского округа. Также двое мужчин получили ранения при обстреле села Новой Таволжанки.