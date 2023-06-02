В детских садах Белгорода откроют дежурные группы для дошкольников из Шебекинского городского округа

В ПВР уже работают специалисты управления образования, к ним можно обратиться для оформления заявки.

- Если семья находится в другом муниципалитете региона, нужно обратиться в управление образования этого района или городского округа, - пояснил министр образования Белгородской области Андрей Милехин.

Если семья находится за пределами нашего региона, нужно обратиться в министерство образования.

Напомним, что 1 июня ВСУ усилили обстрелы белгородского Шебекино. В полночь, в 3:40, в 5:15, а затем и в середине дня ВСУ наносили удары по населенному пункту из реактивной системы залпового огня «Град». Сначала власти сообщали о пяти пострадавших, затем их число выросло до восьми. К концу дня власти сообщали о десяти только в Шебекинском городском округе. Двое учителей пострадали при обстреле села Новопетровка Валуйского района. Кроме того, в Белгороде пострадали два человека при взрыве неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.