Жители Шебекинского округа Белгородской области могут восстановить утраченные паспорта

Во всех пунктах временного размещения Белгородской области организован прием жителей Шебекинского городского округа по вопросам восстановления утраченных или пришедших в негодность паспортов гражданина РФ. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

По этим и другим вопросам в сфере миграции можно обратиться к сотрудникам УВМ УМВД региона по месту фактического нахождения, а также по адресу: Белгород, Народный бульвар, 94. Контактный телефон: 8-999-421-67-43.

Напомним, что 1 июня ВСУ усилили обстрелы белгородского Шебекино. В полночь, в 3:40, в 5:15, а затем и в середине дня ВСУ наносили удары по населенному пункту из реактивной системы залпового огня «Град». Сначала власти сообщали о пяти пострадавших, затем их число выросло до восьми. К концу дня власти сообщали о десяти только в Шебекинском городском округе. Двое учителей пострадали при обстреле села Новопетровка Валуйского района. Кроме того, в Белгороде пострадали два человека при взрыве неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.