Грозы и кратковременные дожди пройдут в Белгородской области 3 июня 2023

При приближении грозового фронта необходимо закрывать в доме окна и двери, выключать телевизор и другие электроприборы. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 3 июня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6-11 м/с, днем при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем от +21 до +26 градусов. В Белгороде ночью 13-15 градусов выше ноля, днем от +21 до +23 градусов.

В связи с ухудшением погодных условий в виде сильных порывов ветра, кратковременными дождями и грозами Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

Помните: при приближении грозового фронта необходимо закрывать в доме окна и двери, выключать телевизор и другие электроприборы. На улице постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев. Наибольшая опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном падении плохо зафиксированных конструкций, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электросетей. Будьте осторожны и избегайте контакта с данными объектами.

Осадки могут осложнить дорожную ситуацию, поэтому соблюдение скоростного режима и безопасной дистанции, аккуратность при совершении маневров – залог безопасности. Если во время грозы вы находитесь внутри машины, не трогайте металлические детали, которые соприкасаются с кузовом автомобиля, закройте окна в автомобиле и уберите внешнюю антенну при её наличии. В связи с сильными порывами ветра рекомендуется не оставлять машины под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов. Самым безопасным способом в условиях сильного ветра будет убрать автомобиль в гараж до конца непогоды.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.