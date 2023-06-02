Белгородец украл велосипед у соседа

Злоумышленник знал, что сосед хранит велосипед в кладовке. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду обратился 26-летний местный житель, который сообщил о пропаже принадлежащего ему велосипеда. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина, проживающий в одном доме с потерпевшим.

По предварительным данным, злоумышленник знал, что сосед хранит велосипед в кладовке. С помощью отвертки он вскрыл замок и похитил транспортное средство стоимостью около 35 тысяч рублей. Продать его подозреваемый не успел, так как его задержали оперативники. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.