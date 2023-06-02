Белгородки завоевали шесть медалей на международном фестивале по чир-спорту

Тренируют наших спортсменок Ирина Тарасова, Александра Копиева и Екатерина Луповская. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородская команда «Виннер» победила в «чир-фристайл-группе юноши/девушки». Помимо этого, Анастасия Клименок и Анастасия Строна стали лучшими в дисциплинах «чир-джаз-двойка мужчины/женщины» и «чир-фристайл-двойка мужчины/женщины» соответственно.

В юниорской группе в дисциплине «чир-джаз-двойке юниоры» Юлия Ковалева и Дарья Жерновая заняли первое место, Ульяна Сладких и Полина Букарева стали серебряными призерами. Также Анна Ацепаева и Анастасия Борисова одержали победу в дисциплине «чир-джаз-двойка дети». Тренируют наших спортсменок Ирина Тарасова, Александра Копиева и Екатерина Луповская.