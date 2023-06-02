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НовостиПроисшествия2 июня 2023 12:52

Сломавшего дорожный знак белгородца могут посадить в изолятор

Он устроил дебош на улице Конева
Алексей СЕРГУНИН
Подозреваемому грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Подозреваемому грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду задержали 24-летнего местного хулигана. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Находясь в компании товарищей на улице Конева, мужчина громко ругался матом, кричал, вел себя вызывающе и при этом пытался повредить общественное имущество. В итоге он сломал дорожный знак. На неоднократные требования очевидцев прекратить хулиганить злоумышленник не реагировал.

В соответствии с ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) ему грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.