Сломавшего дорожный знак белгородца могут посадить в изолятор

Подозреваемому грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду задержали 24-летнего местного хулигана. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Находясь в компании товарищей на улице Конева, мужчина громко ругался матом, кричал, вел себя вызывающе и при этом пытался повредить общественное имущество. В итоге он сломал дорожный знак. На неоднократные требования очевидцев прекратить хулиганить злоумышленник не реагировал.

В соответствии с ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) ему грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.