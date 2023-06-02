В белгородском зоопарке родились семь волчат

Скриншот видео.

В белгородском зоопарке волчица Майя стала мамой во второй раз. И в этот раз она просто поставила рекорд: обычно у волков рождаются три - четыре щенка, а тут - сразу три девочки и четыре мальчика.

- Главное, что роды прошли хорошо, и все чувствуют себя прекрасно! – заверили сотрудники зоопарка.

За минувший месяц из слепых и беспомощных комочков они превратились в смешных пухленьких щеночков. Пока в них практически невозможно узнать опасных хищников. Очень скоро они станут длинномордыми доходягами, а пока сотрудники с удовольствием нянчат пушистых деток (до вакцинации самостоятельные прогулки на улице исключены, зато на ручках - можно).

-В помете, кстати, опять замечен серый волчонок. Но, честное слово, Пушок тут не при чем: у канадских волков так бывает, это – нормально, - уверяют старожилы зоопарка.