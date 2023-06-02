Часть жителей Белгородской области временно переехали в Пензу

Сегодня, 2 июня, белгородцы из приграничных районов приехали на временное проживание в Пензу. Об этом сообщил телеграм-канал регионального правительства.

- О том, чтобы разместить людей у нас в регионе, меня попросил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, я согласился, ни минуты не сомневаясь в этом, – написал глава региона Олег Мельниченко на своих страницах в социальных сетях.

С белгородцами будут работать медики, психологи, чтобы они смогли скорее адаптироваться к новым условиям. С детьми будут заниматься педагоги. Для них подготовят культурные, образовательные и спортивные мероприятия, чтобы ребята чувствовали себя в безопасности и были окружены заботой.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, девять субъектов РФ примут у себя детей из приграничных районов Белгородчины.

Напомним, что 1 июня ВСУ усилили обстрелы белгородского Шебекино. В полночь, в 3:40, в 5:15, а затем и в середине дня ВСУ наносили удары по населенному пункту из реактивной системы залпового огня «Град». Сначала власти сообщали о пяти пострадавших, затем их число выросло до восьми. К концу дня власти сообщали о десяти только в Шебекинском городском округе. Двое учителей пострадали при обстреле села Новопетровка Валуйского района. Кроме того, в Белгороде пострадали два человека при взрыве неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.