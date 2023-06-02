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НовостиОбщество2 июня 2023 11:50

Пригородные поезда сообщением Белгород – Нежеголь – Белгород не будут ходить с 3 июня 2023

Причина – осложнение обстановки в Шебекинском городском округе
Алексей СЕРГУНИН
О возобновлении перевозок по данному маршруту пассажиры будут проинформированы дополнительно.

О возобновлении перевозок по данному маршруту пассажиры будут проинформированы дополнительно.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 2 июня, правительство Белгородской области в связи с осложнением обстановки в Шебекинском городском округе с 3 июня приняло решение временно приостановить курсирование пригородных поездов сообщением Белгород – Нежеголь – Белгород.

О возобновлении перевозок по данному маршруту пассажиры будут проинформированы дополнительно.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 1 июня ВСУ усилили обстрелы белгородского Шебекино. В полночь, в 3:40, в 5:15, а затем и в середине дня ВСУ наносили удары по населенному пункту из реактивной системы залпового огня «Град». Сначала власти сообщали о пяти пострадавших, затем их число выросло до восьми. К концу дня власти сообщали о десяти только в Шебекинском городском округе. Двое учителей пострадали при обстреле села Новопетровка Валуйского района. Кроме того, в Белгороде пострадали два человека при взрыве неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.