Ранее судимый белгородец ограбил незнакомца на проспекте Богдана Хмельницкого

Злоумышленник, угрожая физическим насилием, выхватил у белгородца телефон из рук, после чего скрылся. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по городу Белгороду обратился 37-летний житель Строителя. Мужчина сообщил, что у него на улице открыто похитили телефон. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый житель областного центра. По предварительным данным, потерпевший, проходя по аллее на проспекте Богдана Хмельницкого, общался по телефону со своей женой. Во время разговора он подошел к незнакомому мужчине и попросил сигарету. Злоумышленник в ответ, угрожая физическим насилием, выхватил у белгородца телефон из рук, после чего скрылся. Похищенный мобильник стоимостью около 20 тысяч рублей подозреваемый продал, а вырученные деньги потратил. В соответствии с п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с угрозой применения насилия) грабителю грозит лишения свободы на срок до семи лет.