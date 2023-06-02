За кражу саженцев барбариса белгородцу «светит» до двух лет тюрьмы

В ОМВД России по Волоконовскому району из поселковой администрации поступило сообщение о том, что пять из 15-ти кустов барбариса, высаженных на улице Первогвардейской, похищены. Сумма причиненного ущерба составила около четырех тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В ходе совместных мероприятий сотрудников полиции и вневедомственной охраны Росгвардии подозреваемого удалось установить. Им оказался проживающий неподалеку мужчина. Похищенные саженцы барбариса, которые он высадил возле двора и дома, изъяли и вернули представителям администрации. В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.