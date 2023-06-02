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НовостиПроисшествия2 июня 2023 9:52

В Белгородской области «Лада» сбила двух женщин

Они переходили дорогу нерегулируемому пешеходному переходу
Алексей СЕРГУНИН
Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, вчера, 1 июня, около 17:10 в Старом Осколе в районе дома № 7 микрорайона Буденного, 42-летний водитель, управляя «Ладой Веста», наехал на двух женщин 66 и 59 лет. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Пострадавшие переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщины получили телесные повреждения. Их доставили в медицинское учреждение.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, два годовалых ребенка пострадали в ДТП на белгородских дорогах.