Власти Шебекино Белгородской области вывозят местных жителей за пределы округа

2 июня глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов в своем телеграм-канале написал о вывозе местных жителей за пределы округа.

- Массовый выезд с использованием автобусов на данный момент, к сожалению, организовать невозможно, собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно из-за возможных обстрелов.

Как отметил Владимир Николаевич, в Шебекино остаётся достаточно большое количество жителей, поэтому сейчас прорабатывается вопрос с доставкой воды, медикаментов, открытием некоторых торговых точек.

- Сетевые и ресурсоснабжающие организации в ближайшее время приступят к восстановлению мобильной связи, электроэнергии и водоснабжения.

По всем бытовым вопросам для жителей, которые выехали за пределы округа можно обращаться по номерам: 8(47248)55-4-84, 8(47248)55-5-51 и 8(47248)55-4-53. Заявки для организации выезда принимаются на номер 122.

Напомним, что 1 июня ВСУ усилили обстрелы белгородского Шебекино. В полночь, в 3:40, в 5:15, а затем и в середине дня ВСУ наносили удары по населенному пункту из реактивной системы залпового огня «Град». Сначала власти сообщали о пяти пострадавших, затем их число выросло до восьми. К концу дня власти сообщали о десяти только в Шебекинском городском округе. Двое учителей пострадали при обстреле села Новопетровка Валуйского района. Кроме того, в Белгороде пострадали два человека при взрыве неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.