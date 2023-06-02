Стал известен телефон, по которому жители Шебекинского округа Белгородской области могут зарегистрироваться

2 июня в телеграм-канале регионального правительства был опубликован телефон для регистрации жителей Шебекинского городского округа, которые выехали за пределы региона. Всем шебекинцам, покинувшим Белгородскую область, нужно пройдите регистрацию по номеру: +7 (4722) 25-71-47.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородский губернатор заявил об отмене ЕГЭ для школьников из Шебекино. Тем временем стало известно, что глава Шебекино Владимир Жданов получит орден Мужества.

Напомним, что 1 июня ВСУ усилили обстрелы белгородского Шебекино. В полночь, в 3:40, в 5:15, а затем и в середине дня ВСУ наносили удары по населенному пункту из реактивной системы залпового огня «Град». Сначала власти сообщали о пяти пострадавших, затем их число выросло до восьми. К концу дня власти сообщали о десяти только в Шебекинском городском округе. Двое учителей пострадали при обстреле села Новопетровка Валуйского района. Кроме того, в Белгороде пострадали два человека при взрыве неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.