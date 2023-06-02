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НовостиОбщество2 июня 2023 8:16

Около ста белгородских детей из приграничья приедут в Липецкую область 2 июня 2023

Об этом сообщил глава нашего региона Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 2 июня, в традиционном утреннем обращении в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об очередной группе детей, которые сменят неспокойный приграничный регион и на время переберутся к соседям.

- Продолжаем направлять детей из приграничных сел, из Шебекинского округа к нашим хорошим товарищам, друзьям в соседние и не очень соседние регионы. Например, сегодня около ста человек - семьи - едут в Липецкую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, девять субъектов РФ примут у себя детей из приграничных районов Белгородчины.