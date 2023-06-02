В Белгородской области завершается сев зерновых и зернобобовых культур

11 муниципалитетов уже завершили работу по посеву зерновых и зернобобовых культур. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Засеяно более 359,2 тысячи га из 366 тысячи га площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые культуры. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Гречихой занято 93% или 1,5 тысячи га из плановых 1,6 тысячи га. Площадь посевов кукурузы на зерно составляет 113,8 тысячи га из 120,3 тысячи га, отведенных под эту культуру. 11 муниципалитетов уже завершили работу по посеву зерновых и зернобобовых культур.

На сегодняшний день в Белгородской области посеяно 89% всех технических культур, ими занято 487,5 тысяч га из 548,8 тысяч га запланированных. Сою посеяли на 83% или 242,9 тысячи га из 292,1 тысячи га, отведенных под эту культуру. Подсолнечником занято 178 тысяч га, что составляет 94% из отведенных 190 тысяч га. Горчица посеяна на 91% площадей или на 3,7 тысячах га из 4,1 тысячи га. В Ивнянском, Краснояружском и Яковлевском районах выполнен план по высадке всех технических культур.