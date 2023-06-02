Белгородец потерял 22 тысячи рублей при покупке автомобильных колес через интернет

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратился житель областного центра 1987 года рождения. Мужчина сообщил, что у него похитили деньги. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий белгородские оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался житель Приморского края 1989 года рождения.

По предварительным данным, потерпевший на одном из сайтов нашел объявление о продаже колес по низкой цене и откликнулся на него. Во время сделки злоумышленник сообщил покупателю о том, что товар отправил почтой и попросил перечислить предоплату в размере 22 тысяч рублей. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь. В соответствии с ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Полицейские напоминают - при совершении дистанционных сделок купли-продажи пользуйтесь услугами только проверенных интернет-магазинов и продавцов, перечисляйте деньги лишь в случае, если вы уверены, что товар будет доставлен по назначению. Помните, что для перечисления денег достаточно номера карты, указанного на ее лицевой стороне. Не сообщайте никому пароли, поступающие в смс-сообщениях, и цифры, напечатанные на обратной стороне банковской карты. Не спешите вносить предоплату, договоритесь об оплате товара наложенным платежом при получении или воспользуйтесь услугой «Безопасная сделка», которая позволяет сохранить денежные средства до момента получения товара и подтверждения его соответствия.