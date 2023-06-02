Белгородский губернатор пообещал помочь беженцам из Шебекинского городского округа

Минувшей ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проехался по пунктам временного размещения, где проживают свыше 2 500 человек.

- Много вопросов, которые задают жители Шебекино и приграничных сел, начиная с того, кто будет оплачивать коммунальные услуги, что с нашим имуществом, кто его охраняет, что с работой, что с моей ипотекой. И много-много разных вопросов, которые есть у каждого человека, который сейчас находится в очень сложной ситуации.

По словам Вячеслава Владимировича, власти помогут каждому.

- Задача непростая. Но уже больше года мы этим занимаемся. Определенный опыт есть. Надеюсь, что сейчас сможем максимально быстро организовать работу по решению конкретных проблем, которые есть у каждого человека, у каждой семьи.

Напомним, что 1 июня ВСУ усилили обстрелы белгородского Шебекино. В полночь, в 3:40, в 5:15, а затем и в середине дня ВСУ наносили удары по населенному пункту из реактивной системы залпового огня «Град». Сначала власти сообщали о пяти пострадавших, затем их число выросло до восьми. К концу дня власти сообщали о десяти только в Шебекинском городском округе. Двое учителей пострадали при обстреле села Новопетровка Валуйского района. Кроме того, в Белгороде пострадали два человека при взрыве неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.