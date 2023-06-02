Свыше 2 500 белгородцев живут в пунктах временного размещения

В традиционном утреннем обращении в соцсетях глава региона признался, что условия достаточно непростые.

- Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые. Конечно, сейчас будем заниматься, искать возможность, пути их размещения в более комфортных местах проживания.

По словам Вячеслава Владимировича, первые 200 человек уедут в Яковлевский округ. Вчера уже с главой Олегом Александровичем определили место их размещения. По остальным тоже будем принимать решение.

Напомним, что 1 июня ВСУ усилили обстрелы белгородского Шебекино. В полночь, в 3:40, в 5:15, а затем и в середине дня ВСУ наносили удары по населенному пункту из реактивной системы залпового огня «Град». Сначала власти сообщали о пяти пострадавших, затем их число выросло до восьми. К концу дня власти сообщали о десяти только в Шебекинском городском округе. Двое учителей пострадали при обстреле села Новопетровка Валуйского района. Кроме того, в Белгороде пострадали два человека при взрыве неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.