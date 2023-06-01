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НовостиОбщество1 июня 2023 13:38

Глава белгородского Шебекино Владимир Жданов получит орден Мужества

Указ подписал президент Владимир Путин
Мария Щербакова
Фото с сайта администрации Шебекинского городского округа

Фото с сайта администрации Шебекинского городского округа

Фото: Предоставлено

Президент Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова орденом Мужества. Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, 1 июня. Информация об этом появилась на сайте Кремля. В указе говорится, что орден Жданов получит за «мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

Напомним, Шебекинский городской округ регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В последние сутки атаки ВСУ не прекращаются. Людей из города эвакуируют в пункты временного размещения. Известно уже о девяти пострадавших. При этом глава региона Вячеслав Гладков опроверг информацию о заходе украинских войск в Белгородскую область. По его словам, противника на нашей территории не было и нет.