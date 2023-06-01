Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июня 2023 10:15

В Белгородской области двое полицейский «крышевали» закладчицу наркотиков

Все трое фигурантов находятся под следствием
Мария Щербакова

Двоих сотрудников патрульно-постовой службы УМВД Белгорода и 18-летнюю девушку обвиняют в 27 эпизодах преступлений, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК в четверг, 1 июня.

По данным ведомства, девушка оборудовала тайники с наркотиками, а полицейские обеспечивали ее безопасность. Теперь всем троим придется ответить за «Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору».

Делом занимаются совместно сотрудники следственного управления, службы собственной безопасности и управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.

В пресс-службе полиции рассказали, что патрульных уже уволили из органов внутренних дел. Если их вина подтвердится, они понесут наказан.