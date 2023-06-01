Белгородцев предупредили об очередном фейке, связанном с точками сбора для эвакуации

На фоне массового обстрела Шебекино в сети появился очередной фейк, связанный с темой эвакуации. Как пояснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, информация о точках сбора для срочного вывоза населения не является достоверной.

- На данный момент массово собирать людей в каком-то конкретном месте невозможно и небезопасно, - прокомментировал глава региона. - Тем, кто выезжает из города, готовы помочь и разместить в пунктах временного размещения, например, в «Белгород Арене». Те, кто не может самостоятельно добраться, обращайтесь в администрацию округа.

В ночь на 1 июня украинские войска продолжили атаковать Шебекино. В полночь, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали центр и окраины города из «Града». Пострадали пять человек. Четверых доставили в больницу. Одной женщине оказали помощь на месте.