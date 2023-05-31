В Белгороде спасли застрявшую в металлическом заборе косулю

Животное поранилось и сильно страдало. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Сегодня, 31 мая, в Единую дежурно-диспетчерскую службу «112» сообщили, что в Белгороде на проспекте Славы между прутьев металлического забора застряла молодая косуля. При этом животное поранилось и сильно страдало. В сложившейся ситуации очевидцы решили обратиться за помощью в Службу спасения. Об этом информирует пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Прибывшие к месту вызова спасатели Управления ГОЧС города Белгорода аккуратно, чтобы не встревожить испуганное животное, подобрались к косуле. С помощью специального оборудования они разрезали металлические прутья и высвободили пострадавшую из плена. После того, как животное освободили, ему обработали ей раны, вывезли к лесному массиву и выпустили на свободу.

В случае происшествия звоните по телефону вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722)39-99-99.