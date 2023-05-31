Житель Белгородской области отдал мошенникам свыше пяти миллионов рублей

Если вы опасаетесь, что с вашего счета будут списаны деньги, самостоятельно обратитесь в полицию или банк. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Валуйскому городскому округу с заявлением о мошенничестве обратился 30-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, злоумышленники позвонили ему под видом сотрудников банка. Они сообщили о якобы зафиксированных «подозрительных операциях» на счете. Кроме того, аферисты убедили потерпевшего, что к незаконным операциям могут быть причастны сотрудники финансового учреждения, в котором обслуживается мужчина, и, чтобы их вычислить, необходимо сохранять полную конфиденциальность. За разглашение информации даже близким родственникам валуйчанину пригрозили уголовной ответственностью.

Для аннулирования несуществующих заявок аферисты рекомендовали мужчине самостоятельно получить кредиты и перевести деньги на предоставленные ими счета. Задолженность якобы должна была погаситься автоматически, кроме того, потерпевшему обещали компенсацию. В итоге доверчивый мужчина не только взял кредиты в банках, но и оформил займ в микрофинансовой организации под залог своего автомобиля в размере одного миллиона рублей. Позже потерпевший продал машину. В общей сложности он перевел аферистам 5 528 350 рублей.

Полицейские призывают граждан ни под каким предлогом не переводить деньги на сторонние счета и не выполнять никакие финансовые операции по указанию незнакомцев, звонящих по телефону, кем бы они не представились. Помните, что с помощью программы подмены номеров злоумышленники могут имитировать звонки из официальных учреждений. При поступлении таких звонков прервите разговор. Если вы опасаетесь, что с вашего счета будут списаны деньги, самостоятельно обратитесь в полицию или банк.