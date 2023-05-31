Дети из белгородского приграничья благополучно добрались до воронежского лагеря

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Дети из Шебекинского горокруга благополучно добрались до лагеря «Ландыш» Воронежской области. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.

Наших юных земляков встретила команда вожатых, их уже разместили и накормили вкусным обедом. Впереди – интересная программа, новые знакомства и активный отдых в уютном лагере!

Как пояснили «Комсомолке» в департаменте образования Воронежской области, для школьников запланирована обширная культурная программа. Это и поездки в музеи, театры, а также экскурсии по региону и самой столице Черноземья.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, ситуация в Шебекино ухудшается. В ночь на 31 мая город подвергся массированному ракетному удару со стороны ВСУ. Четыре мирных жителя пострадали. Снаряды «Град» выбили окна, посекли фасады и крыши в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также школе и двух административных зданиях. 12 машин сгорели. Власти начинают вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов.