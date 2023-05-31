Белгородец похитил у начальницы более 90 тысяч рублей

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Белгороду поступило сообщение от руководителя швейного предприятия. Она сообщила, что у нее из сумки пропала крупная сумма денег. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний работник организации.

По предварительным данным, белгородец периодически подрабатывал разнорабочим в швейном цеху. Мужчина неоднократно приходил на предприятие в нетрезвом состоянии. Когда подозреваемый в очередной раз появился на работе пьяным, сотрудники попросили его покинуть территорию. Вместо этого он отправился в магазин за спиртным и продуктами, после чего вернулся и незаметно спрятался в подсобном помещении. Там он провел два дня, пока не закончился алкоголь. Увидев в окно, как руководитель вышла из офиса, мужчина пробрался в ее кабинет, где из сумки своровал 93 200 рублей.

В соответствии с п. «б» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину и с незаконным проникновение в помещение) ему грозит до пяти лет лишения свободы.