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НовостиПроисшествия31 мая 2023 12:51

Разговор о женщинах завершился травмой головы и переломом шейных позвонков

Полозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленник ударил оппонента кулаком в живот, а когда тот упал, нанес еще несколько ударов руками по голове и шее.

Злоумышленник ударил оппонента кулаком в живот, а когда тот упал, нанес еще несколько ударов руками по голове и шее.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду поступило сообщение от сотрудников медучреждения о том, что к ним доставлен 51-летний пациент со ссадинами, травмой головы и переломом шейных позвонков. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, в квартире у 39-летнего подозреваемого приятели распивали алкоголь. Причиной конфликта стало желание гостей пригласить девушек. Мнения присутствующих разделились. Выяснять отношения мужчины вышли на улицу, где между подозреваемым и потерпевшим произошла потасовка. Фигурант ударил оппонента кулаком в живот, а когда тот упал, нанес еще несколько ударов руками по голове и шее.

В соответствии с ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.