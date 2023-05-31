Разговор о женщинах завершился травмой головы и переломом шейных позвонков

Злоумышленник ударил оппонента кулаком в живот, а когда тот упал, нанес еще несколько ударов руками по голове и шее. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду поступило сообщение от сотрудников медучреждения о том, что к ним доставлен 51-летний пациент со ссадинами, травмой головы и переломом шейных позвонков. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, в квартире у 39-летнего подозреваемого приятели распивали алкоголь. Причиной конфликта стало желание гостей пригласить девушек. Мнения присутствующих разделились. Выяснять отношения мужчины вышли на улицу, где между подозреваемым и потерпевшим произошла потасовка. Фигурант ударил оппонента кулаком в живот, а когда тот упал, нанес еще несколько ударов руками по голове и шее.

В соответствии с ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.