Белгородец сломал ребра своей знакомой

В ответ на нецензурное высказывание в свой адрес мужчина ударил оппонентку кулаком в грудь. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть ОМВД России по Валуйскому городскому округу поступило сообщение от сотрудников медучреждения о 53-летней пациентке с переломом ребер и повреждением внутренних органов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, мужчина со своей сожительницей пошли к потерпевшей на застолье. После распития алкоголя между гостем и хозяйкой дома произошел конфликт. В ответ на нецензурное высказывание в свой адрес мужчина ударил оппонентку кулаком в грудь. Мать потерпевшей, услышав крик, увела дочь в другую комнату. После случившегося компания легла спать. Утром гости покинули дом, а хозяйка, почувствовав себя хуже, вызвала скорую. На данный момент она находится в больнице. В соответствии с ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.