Два годовалых ребенка пострадали в ДТП на белгородских дорогах

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За прошедшие сутки на дорогах Белгородской области в ДТП пострадали два маленьких пассажира. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. По предварительным данным, вчера, 30 мая, около 7:30 на автодороге в районе села Шопино Яковлевского городского округа 26-летняя девушка, находясь за рулем «Опеля», не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась «Фольксваген Поло». В результате ДТП пассажир «Опеля», годовалый мальчик, а также 30-летняя пассажирка «Фольксвагена» с травмами были госпитализированы.

Еще одна автоавария произошла вчера в районе села Скородное Губкинского городского округа. По предварительным данным, около 10:05 57-летний водитель «Фиат Дукато» не учел безопасную дистанцию до впереди двигавшейся «Лады Веста» под управлением 53-летней женщины и столкнулся с ней. В результате ДТП пассажиры «Лады» - 73-летняя женщина и годовалая девочка - получили телесные повреждения.