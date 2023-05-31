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НовостиСпорт31 мая 2023 7:59

Команда Белгородской области заняла первое место среди мужчин на чемпионате ЦФО по боксу

Соревнования прошли в Суздали
Алексей СЕРГУНИН
Со спортсменами на соревнованиях работали тренеры Николай Булгаков и Шамиль Курбанов.

Со спортсменами на соревнованиях работали тренеры Николай Булгаков и Шамиль Курбанов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По итогам турнира в «Суздаль Арене» наши спортсмены завоевали 16 медалей, а белгородец Сергей Собылинский признан лучшим боксёром чемпионата. Чемпионами ЦФО стали Александр Мельченко, Иван Заварыко и Сергей Собылинский. Серебряными медалями награждены Савелий Гуров, Сергей Мацера, Эльшан Гусейнов, Никита Воронов, Никита Носов и Вадим Щеблыкин.

Бронзу в своих весах завоевали Евгений Шепляков, Николай Мариничев, Александр Сидоренко, Даниял Меджидов, Даниил Чернявский, Михаил Булгаков и Ансар Ризаев. Со спортсменами на соревнованиях работали тренеры Николай Булгаков и Шамиль Курбанов.