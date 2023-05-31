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НовостиОбщество31 мая 2023 7:07

Белгородцы могут пересчитать платежки за вывоз мусора в МФЦ

В офисах «Мои документы» доступна подача заявок в Центр экологической безопасности региона
Алексей СЕРГУНИН
За апрель было составлено более 40 заявок на проведение постоянных и временных корректировок стоимости вывоза твердых коммунальных отходов.

За апрель было составлено более 40 заявок на проведение постоянных и временных корректировок стоимости вывоза твердых коммунальных отходов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Со справкой о количестве прописанных в жилом помещении белгородцы могут потребовать провести перерасчет, учитывая актуальные данные о количестве жильцов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. За прошлый месяц было составлено более 40 заявок на проведение постоянных и временных корректировок стоимости вывоза твердых коммунальных отходов.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, c рекультивируемой свалки в Белгородской области вывезли более 700 тонн мусора.