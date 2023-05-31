В Белгородской области начали заготавливать корма для молочного животноводства

Белгородская область уверенно остается в лидерах по объемам производимого молока – наш регион занимает третье место в ЦФО. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Для заготовки сена и сенажа аграрии используют многолетние и однолетние травы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. В этом году планируется заготовить более 55 тысяч тонн сена, сенажа – более 300 тысяч тонн. По состоянию на 30 мая, на полях региона скошено 2,5 тысячи га трав (пять процентов от плана).

Белгородская область уверенно остается в лидерах по объемам производимого молока – наш регион занимает третье место в ЦФО. В 2022 году было произведено более 720 тысяч тонн молока.