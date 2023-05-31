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НовостиПроисшествия31 мая 2023 4:59

Белгородец ножом порезал лицо матери

Ему грозит до двух лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Поранив лицо матери, подозреваемый испугался последствий и прекратил выяснение отношений.

Поранив лицо матери, подозреваемый испугался последствий и прекратил выяснение отношений.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отношении 34-летнего жителя Белгородского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ за угрозу убийством матери. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. По предварительным данным, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения родственниками произошел бытовой конфликт. Злоумышленник сначала ударил 68-летнюю женщину, а после, схватив кухонный нож, стал угрожать ей. Поранив лицо матери, подозреваемый испугался последствий и прекратил выяснение отношений. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до двух лет лишения свободы.

Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан не медлить с обращением в полицию, став жертвой или свидетелем семейно-бытового насилия. Своевременное вмешательство позволит предупредить совершение более тяжкого преступления.