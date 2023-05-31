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НовостиПроисшествия31 мая 2023 4:14

При очередном обстреле Шебекино Белгородской области пострадала женщина

Также повреждены дома и транпорт
Анна ГРЕБЕНКИНА

В ночь на 31 мая город Шебекино подвергся очередной атаке со стороны украинских войск. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадала одна женщина. Кроме того, оказались повреждены жилые дома, сгорели автомобили. Информация уточняется.

30 мая под огонь попал пункт временного размещения. Один человек погиб и двое пострадали. Их прооперировали. Три прямых попадания пришлись на жилой и административный корпуса, а также на территорию проходной. Пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла