Белгородские клиенты Сбера чаще всех в Черноземье открывают вклады онлайн

С начала 2023 года портфель вкладов населения в Центрально-Черноземном банке Сбербанка вырос на 6% и достиг 596 млрд рублей.

Выросло и количество вкладов, открываемых в регионах Черноземья онлайн - 66%. В цифровых лидерах – Белгородская область (69,4%) и Курская область (67,7%).

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка ПАО Сбербанк:

- Команда Сбера продолжает совершенствовать линейку финансовых продуктов и сервисов. Вклады были и остаются самым популярным и понятным инструментом получения дополнительного пассивного дохода. Наблюдаемый рост депозитного портфеля обусловлен надежностью банка, а также ясностью и прозрачностью условий сбережения.