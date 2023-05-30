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НовостиПроисшествия30 мая 2023 16:12

Под Белгородом мужчина забил приятеля и украл его телефон

Уголовное дело передали в суд
Анна ГРЕБЕНКИНА

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Прохоровского района. Его обвиняют в убийстве и краже.

По версии следствия, в декабре 2022-го мужчина выпивал вместе со знакомым. Из-за обоюдных оскорблений началась ссора. Словесная перепалка переросла в драку. Обвиняемый сначала несколько раз ударил кулаком в лицо потерпевшего, а затем нанес множественные удары в область шеи и груди. От причиненных повреждений знакомый скончался.

А прохоровец украл телефон погибшего и скрылся.

Собранных доказательств хватило для направления уголовного дела в суд.