Региональный портал госуслуг будет недоступен для белгородцев в ночь на 31 мая

Технические работы пройдут ночью 31 мая на региональном портале государственных услуг. Об этом рассказали в министерстве цифрового развития Белгородской области.

По данным ведомства, с 22 часов вторника и до девяти утра завтрашнего дня, среды, на сайте будут вестись инженерные мероприятия. Из-за чего получение региональных услуг окажется временно недоступным для пользователей.

По окончании работ портал будет функционировать в прежнем формате. Жителям области приносят извинения за возникшие неудобства.