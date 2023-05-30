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НовостиОбщество30 мая 2023 15:26

Региональный портал госуслуг будет недоступен для белгородцев в ночь на 31 мая

Специалисты займутся техническими работами
Анна ГРЕБЕНКИНА

Технические работы пройдут ночью 31 мая на региональном портале государственных услуг. Об этом рассказали в министерстве цифрового развития Белгородской области.

По данным ведомства, с 22 часов вторника и до девяти утра завтрашнего дня, среды, на сайте будут вестись инженерные мероприятия. Из-за чего получение региональных услуг окажется временно недоступным для пользователей.

По окончании работ портал будет функционировать в прежнем формате. Жителям области приносят извинения за возникшие неудобства.