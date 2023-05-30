Схема предоставлена администрацией города.
В Белгороде на улице Лермонтова перекроют движение транспорта. Об этом сообщили в городской администрации. Речь идет об участке в районе улиц Апанасенко и Плеханова.
Ограничения будут действовать с 9 утра 6 июня до 20 часов 27 июня. Такие меры связаны с прокладкой наружных сетей водоотведения многоквартирного дома.
Возможные маршруты объезда:
- ул. Апанасенко – ул. Комсомольская – ул. Плеханова;
- ул. Лермонтова – ул. Колхозная – ул. Горького;
Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.