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НовостиОбщество30 мая 2023 13:03

В Белгороде на улице Лермонтова перекроют движение

Ограничения продлятся с 6 по 27 июня
Анна ГРЕБЕНКИНА
Схема предоставлена администрацией города.

Схема предоставлена администрацией города.

В Белгороде на улице Лермонтова перекроют движение транспорта. Об этом сообщили в городской администрации. Речь идет об участке в районе улиц Апанасенко и Плеханова.

Ограничения будут действовать с 9 утра 6 июня до 20 часов 27 июня. Такие меры связаны с прокладкой наружных сетей водоотведения многоквартирного дома.

Возможные маршруты объезда:

- ул. Апанасенко – ул. Комсомольская – ул. Плеханова;

- ул. Лермонтова – ул. Колхозная – ул. Горького;

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.