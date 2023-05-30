Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 мая 2023 13:30

Жителя Белгородской области осудили на девять лет за убийство знакомого

Удар по голове привел к смерти человека
Анна ГРЕБЕНКИНА

46-летнего жителя Губкина признали виновным в смерти человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии силовиков, мужчина обиделся на знакомого, которые ранее высказал в адрес его матери замечания. Вечером 5 июня 2022-го обозленный подсудимый приехал к товарищу в село Евгеньевку и затеял разборки. Он ударил оппонента кулаком по голове, что вызвало черепно-мозговую травму. От полученных травм потерпевший скончался на следующий день.

Присяжные признали мужчину виновным. На основании чего суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.