В Белгородской области двое водителей не справились с управлением и слетели в кювет

Авария с пострадавшим произошла в Яковлевском городском округе в ночь на 29 мая. По данным полиции, 27-летний водитель на «Тойте Камри» двигался со стороны Курска в направлении Белгорода. В 1.45 минут на 645 км трассы «Крым» он превысил скорость, не справился с управлением, и машина слетела с дороги в кювет. Молодой человек травмировался, его госпитализировали в больницу.

В тот же день в Ровеньском районе случилось аналогичное ДТП. В 11.10 на 38 км дороги «Еремовка – Ровеньки – Нижняя Серебрянка» 33-летний водитель на «Дэу Сенс» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Мужчина получил телесные повреждения.