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НовостиОбщество30 мая 2023 12:27

Власти объяснили установку отбойников на трассе Белгород – Никольское

За семь лет на этом участке погибли 13 человек
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области

Фото: министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области

Фото: Предоставлено "КП"

С 2017-го по 2023-й на четырехполосной дороге Белгород – Никольское произошло 73 аварии. В них 13 человек погибли и 95 получили травмы. С выездом на полосу встречного движения случилось девять ДТП, в которых трое скончались и 16 пострадали. Статистикой поделилось областное правительство.

- Барьерное ограждение по центру проезжей части дает шанс избежать этих жутких последствий. Никакие механические повреждения даже самой дорогой машины не сопоставимы с ценностью человеческой жизни. Тем более, передвигаясь по правилам, не превышая скорость, риск попасть в ДТП - минимальный, - прокомментировал установку отбойников министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко.

Высота барьерного ограждения составит 0,75 метра. Она не нарушит видимости для водителя. Ширина правой полосы движения – 3,5 метра, левой – 3,25 метра. Сейчас работы еще не завершены. После установки отбойников вдоль них нанесут полосу безопасности, шириной полметра с каждой стороны.

Барьерное ограждение по центру дороги – это требование федерального законодательства. По правилам на всех четырехполосных трассах должны быть сделаны такие ограждения по оси или конструктивно выделенная разделительная полоса.