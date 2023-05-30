20-летняя белгородка порезала парня из-за ревности

24-летний житель Белгорода обратился в больницу с колото-резаными ранами плеча и кисти. Оказалось, что раны нанесла парню его девушка. Правоохранители задержали 20-летнюю горожанку.

По данным регионального УМВД, на почве ревности пара поссорилась во время отдыха в ночном клубе. Выяснение отношений продолжилось, когда возлюбленные приехали домой. Девушка собрала вещи парня и попыталась выбросить их в окно, чему воспрепятствовал молодой человек. Тогда белгородка неожиданно ударила его ножом в плечо. Забирая у сожительницы нож, потерпевший взялся за лезвие и порезал кисть. Затем он вышел в подъезд и самостоятельно обратился за помощью к медикам.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Девушке грозит до двух лет тюрьмы.