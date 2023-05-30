Серийного похитителя велосипедов поймали в Белгородском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД. Подозреваемым оказался 18-летний ранее судимый местный житель.

По данным полиции, одно из преступлений парень совершил еще в октябре 2021 года. Из хозпостройки в поселке Майский он украл велосипед и сдал в ломбард. Еще одну кражу совершил там же в феврале 2023-го. В этот раз его добычей стал двухколесный транспорт, который хранился в многоэтажке на лестничной площадке восьмого этажа. Еще один велосипед молодой человек похитил в поселке Дубовое.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям кража. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.