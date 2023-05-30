Под Белгородом 55-летний тракторист попался на повторной пьяной езде

Утром 26 мая в селе Севрюково Белгородского района автоинспекторы остановили трактор МТЗ-80. У 55-летнего водителя полицейские заметили явные признаками опьянения. Однако мужчина уверял, что трезв, а характерный запах объяснил остаточными явлениями. Проведенное освидетельствование показало, что содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе значительно превышает норму.

Кроме того, во время проверки стражи порядка выяснили, что 2020-м году водителя уже привлекали к ответственности за пьяную езду. Но мужчина права не сдал, поэтому срок лишения не исчислялся.

Как рассказали в УМВД по Белгородской области, за повторное нарушение в отношении тракториста возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.