Белгородцам предлагают проверить свое здоровье во Всемирный день без табака

Белгородцы смогут проверить свое здоровье во Всемирный день без табака. В рамках этой акции у горожан проверят уровень глюкозы и холестерина в крови, измерят артериальное давление, подготовят рекомендации по купированию выявленных факторов риска здоровью и даже запишут в школы по отказу от курения.

Как отметили в региональном министерстве здравоохранения, консультации по лечению зависимостей проведут также врачи-наркологи и психологи. Также белгородцев ждут мастер-классы по скандинавской ходьбе, физической активности, дыхательной гимнастике и упражнения для суставов.

Акция пройдет в парке Ленина на площадке возле культурного центра «Октябрь» 31 мая с 13.00 до 16.00.

ЦИФРЫ:

В Белгородской области сокращается количество курильщиков. По данным регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, в 2021 году в розничной торговле в среднем на каждого белгородца, включая младенцев и долгожителей, продали 1300 сигарет, то в прошлом в 2022-м – уже 1100. Также сократилась и доля курильщиков в возрасте старше 15 лет. В прошлом голу она составляла около 16%, по итогам четырёх месяцев 2023-го - только 13%. Среднероссийский показатель составляет более 20%.