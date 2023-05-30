Белгородские власти будут стимулировать местных производителей овощей

Белгородцы в текущем году стали больше уделять внимание овощеводству, пчеловодству и растениеводству. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Накануне, 29 мая, на еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области обсуждались промежуточные итоги оказания гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2023 году.

Министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова отметила, что граждане при получении средств на ведение личного подсобного хозяйства в текущем году стали больше уделять внимание овощеводству, пчеловодству и растениеводству.

- Так, сегодня у нас картофель выращивают в 11 муниципалитетах, еще в шести – капусту, а свеклу, морковь и лук – традиционно выращивают активнее всего в Ровеньском районе, - уточнила чиновница.

Тем временем губернатор Вячеслав Гладков поручил уделить больше внимания производству овощей с помощью соцконтрактов.

- Нам нужно усилить разъяснительную работу среди получателей государственной поддержки. Нужно консультировать граждан по спросу, семенам, технологиям и так далее. Нам важно, чтобы у нас активно развивалось овощеводство, чтобы оно стало на одном уровне с животноводством. В нашей области должно быть как можно больше местных овощей.