Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2023 22:01

Белгородские власти будут стимулировать местных производителей овощей

Главный инструмент - соцконтракты
Алексей СЕРГУНИН
Белгородцы в текущем году стали больше уделять внимание овощеводству, пчеловодству и растениеводству.

Белгородцы в текущем году стали больше уделять внимание овощеводству, пчеловодству и растениеводству.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Накануне, 29 мая, на еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области обсуждались промежуточные итоги оказания гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2023 году.

Министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова отметила, что граждане при получении средств на ведение личного подсобного хозяйства в текущем году стали больше уделять внимание овощеводству, пчеловодству и растениеводству.

- Так, сегодня у нас картофель выращивают в 11 муниципалитетах, еще в шести – капусту, а свеклу, морковь и лук – традиционно выращивают активнее всего в Ровеньском районе, - уточнила чиновница.

Тем временем губернатор Вячеслав Гладков поручил уделить больше внимания производству овощей с помощью соцконтрактов.

- Нам нужно усилить разъяснительную работу среди получателей государственной поддержки. Нужно консультировать граждан по спросу, семенам, технологиям и так далее. Нам важно, чтобы у нас активно развивалось овощеводство, чтобы оно стало на одном уровне с животноводством. В нашей области должно быть как можно больше местных овощей.