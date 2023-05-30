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НовостиОбщество29 мая 2023 21:52

В Белгороде транспортную развязку на улицах Н. Чумичова и Победы украсят цветами

Об этом сообщил главный ландшафтный архитектор города
Алексей СЕРГУНИН
Композицию жителям Белгорода представили еще в прошлом году в рамках презентации концепции цветочного оформления областного центра.

Композицию жителям Белгорода представили еще в прошлом году в рамках презентации концепции цветочного оформления областного центра.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Композицию жителям Белгорода представили еще в прошлом году в рамках презентации концепции цветочного оформления областного центра. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. Сейчас приступили к выполнению задуманного. Рабочие готовят грунт к посадке растений и намечают рисунок клумбы.

Как полагает главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова, это будет сложный цветник, сочетающий однолетники и многолетники, а также древесные растения. Украсят композицию яркие арт-объекты. Место для клумбы выбрали не случайно. На пересечении двух улиц Н. Чумичова и Победы активный трафик пешеходов и транспорта. Клумба будет хорошо видна со всех сторон.