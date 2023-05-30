В Белгороде транспортную развязку на улицах Н. Чумичова и Победы украсят цветами

Композицию жителям Белгорода представили еще в прошлом году в рамках презентации концепции цветочного оформления областного центра. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Композицию жителям Белгорода представили еще в прошлом году в рамках презентации концепции цветочного оформления областного центра. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. Сейчас приступили к выполнению задуманного. Рабочие готовят грунт к посадке растений и намечают рисунок клумбы.

Как полагает главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова, это будет сложный цветник, сочетающий однолетники и многолетники, а также древесные растения. Украсят композицию яркие арт-объекты. Место для клумбы выбрали не случайно. На пересечении двух улиц Н. Чумичова и Победы активный трафик пешеходов и транспорта. Клумба будет хорошо видна со всех сторон.