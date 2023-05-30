Четверо пострадавших при атаке ВСУ белгородцев находятся в реанимации

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 областной клинической больницы Святителя Иоасафа Сергей Хомяков рассказал о состоянии четверых сотрудников Шебекинского завода, пострадавших накануне, 29 мая, при обстреле предприятия.

Он отметил, что все они получили ожоги разной степени тяжести, а также отравились продуктами горения и угарным газом. По словам Сергея Хомякова, состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, одного - очень тяжелое. Все четверо находятся в реанимации.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, четверо белгородцев получили ранения в результате обстрела Шебекино со стороны Украины вчера, 29 мая. Из-за попадания снарядов загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.